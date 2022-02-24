В Архангельске 23 школы получили сообщения о минировании

Большинство школ Архангельска 24 февраля получили сообщения о том, что их здания заминированы.

Как сообщили в администрации города, информация об угрозах взрыва поступила в 23 школы, из них 13 эвакуировали.

В таких случаях директора школ оценивают ситуацию и принимают решение о возможности проверки зданий без эвакуации детей, пояснила руководитель городского департамента образования Нина Филимонова. Если это невозможно, их отправляют домой под контроль родителей.

Все здания образовательных учреждений Архангельска, получивших сообщения о минировании, обследуют правоохранители.