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24.02.2022 16:19
Рубрика: Происшествия

В Архангельске 23 школы получили сообщения о минировании

Текст: Марина Ледяева

Большинство школ Архангельска 24 февраля получили сообщения о том, что их здания заминированы.

Как сообщили в администрации города, информация об угрозах взрыва поступила в 23 школы, из них 13 эвакуировали.

В таких случаях директора школ оценивают ситуацию и принимают решение о возможности проверки зданий без эвакуации детей, пояснила руководитель городского департамента образования Нина Филимонова. Если это невозможно, их отправляют домой под контроль родителей.

Все здания образовательных учреждений Архангельска, получивших сообщения о минировании, обследуют правоохранители.

Районные суды Петербурга эвакуировали из-за угрозы взрыва
В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск Сообщения о лжеминированиях в России

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