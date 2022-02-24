Астраханец бескорыстно предоставит дом для семьи беженцев из Донбасса

Военный пенсионер из Астрахани Михаил Черников готов бескорыстно принять беженцев в своем доме в селе Караванное.

- Потерять все - это ужасно, никому не пожелаешь. Я сам живу в Астрахани, в селе остался дом от родителей, они умерли, дом стоит пустой. А чего он стоит, когда люди без крыши остались? Страшно, хочется помочь, - поделился с "РГ" Михаил.

По его словам, в доме есть все удобства, мебель и холодильник, во дворе - отапливаемая летняя кухня, участок земли для сада-огорода. Так что, по мнению Михаила, здесь могут разместиться даже две семьи.

В самом селе есть школа, детский сад, ФАП и магазины, правда, туго с работой, но рядом - поля, а скоро - сельхозсезон, так что, наверняка понадобятся руки для посевной, считает Михаил. Он разместил объявление о предоставлении жилья для беженцев в соцсетях, но пока никто не обращался.

- Если есть возможность, передайте в службы, которые будут размещать людей, что я тоже могу поселить. Денег мне не надо, мы все - люди, надо помогать, человеческое нормальное чувство, - сказал Михаил Черников.