"Транснефть - Сибирь" повышает надежность системы магистральных нефтепроводов

АО "Транснефть - Сибирь" завершило комплекс плановых ремонтных работ на производственных объектах магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также на территории Свердловской области.

Во время плановой остановки транспортировки нефти на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Холмогоры - Клин, Уренгой - Холмогоры, Шаим - Тюмень, Хохряковский ЦСП - Тюменский КСП и нефтеперекачивающих станциях (НПС) выполнены работы по замене восьми задвижек диаметром от 700 до 1200 мм. Установленная запорная арматура при эксплуатации отличается высокой степенью надежности. В соответствии с запланированным графиком,для своевременного устранения износа узлов, возникающего в процессе эксплуатации на НПС "Красноленинская" выполнен ремонт трех клиновых задвижек.

На линейной части МН Холмогоры - Клин проведены работы по замене четырех дефектных участков трубопровода общей протяженностью 220 метров. Для безопасного проведения ремонта работы по вытеснению нефти выполнены с применением инертной газовой смеси. Цель - поддержание высокого уровня надежности процесса транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов.

После окончания работ по замене, выполнено подключение нового подпорного насосного агрегата на НПС "Шаим-2". Новое оборудование обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и увеличенным межремонтным периодом.

В плановых работах были задействованы свыше 250 человек, использовалось более100 единиц спецтехники и оборудования. Мероприятия, реализованные в строгом соответствии с требованиями промышленной, пожарной и экологической безопасности, позволят повысить надежность функционирования производственных объектов АО "Транснефть - Сибирь".

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, они функционируют в штатном режиме.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"