РПЦ не будет поднимать вопрос о возвращении отнятых в 1922 году церковных ценностей

Русская православная церковь не будет поднимать вопрос о возвращении ей церковных ценностей, отобранных советским правительством сто лет назад, в 1922 году. Об этом заявил ответственный секретарь церковно-общественного совета по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников при РПЦ протоиерей Кирилл Каледа.

Он напомнил, что кампания по изъятию церковных ценностей, развернутая в СССР в 1922 году, только за первое полугодие 1922 года окончилась многочисленными грабежами и кровавыми расправами со священнослужителями. Затем по этим событиям прошел ряд судов. Они окончились тем, что несколько сот священнослужителей и монахов были обвинены в "антисоветском заговоре", и многие из них не просто пострадали - им были вынесены смертные приговоры. Однако, по словам Кирилла Каледы, вопрос возвращения церковных ценностей не стоит перед Русской православной церковью. Правда, он признал, что часть конфискованных ценностей хранится в музеях страны.

Однако, как заметил Каледа, "напрягать сейчас отношения с музейным сообществом Церковь не видит необходимости". Его поддержал научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Сергий Иванов. Он сообщил, что стоимость изъятых в ходе кампании советского правительства церковных ценностей, согласно документам, поддается оценке. Священник Сергий Иванов привел официальную цифру, зафиксированную в документах и архивах, - около 7,5 миллиона золотых рублей. "Удалось доказать, что серебро, которое составляло основную массу ценностей, это 86% ценностей, пошло на производство монет", - сообщил он.

В 2022 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла намечен ряд памятных мероприятий, посвященных 100-летию подвига новомучеников и исповедников Русской православной церкви при изъятии церковных ценностей.