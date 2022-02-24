Русская эскадра отбила остров Тенедос у турков 215 лет назад

23 февраля (по старому стилю) 1807 года русская эскадра под командованием вице-адмирала Синявина начала операцию по захвату турецкого острова Тенедос (ныне Бозджаада), расположенного в проливе Дарданеллы.

Операция проходила в рамках Второй Архипелагской экспедиции русского флота, которая была предпринята в ходе русско-турецкой войны 1806-1812 годов. Эта война была попыткой турков взять реванш за поражения конца XVIII века. Пользуясь тяжелой ситуацией в Европе, где происходили сражения, затеянные в ходе захватнических походов Наполеона (Россия тоже участвовала в противодействии военной экспансии французов), турецкий султан решил поквитаться с Российской империей. Турки также надеялись на всестороннюю помощь французов в этом деле, и помощь была получена.

Союзниками же русских в этой борьбе выступили англичане. По договору о Третьей антифранцузской коалиции, британское адмиралтейство отправило к берегам Турции свой флот. А Россия в феврале 1807 года выслала в Средиземное море эскадру вице-адмирала Дмитрия Сенявина. Она (с присоединившимися чуть позже судами) состояла из десяти линейных кораблей, одного фрегата, шлюпа и нескольких небольших вспомогательных судов. Интересно, что это были корабли не Черноморского, а Балтийского флота. Объясняется это просто: черноморская эскадра при попытке пройти через Босфор непременно попала бы под огонь многочисленных турецких береговых батарей и атакована флотом. Поэтому куда безопаснее был путь из Кронштадта в Средиземное море. Тем более, что там находился флот союзников.

23 февраля эскадра Синявина подошла к острову Тенедосу. У его берегов впередсмотрящие разглядели семь военных кораблей. Выяснилось, что это английская эскадра адмирала Дакворта. Ее суда имели очень потрепанный вид, были заметны серьезные повреждения. Оказалось, что при входе в Дарданеллы англичан обстреляли турецкие батареи. Около 200 моряков при этом были убиты, более 400 получили ранения. Все корабли требовали ремонта из-за попадания ядер, пожаров и взрывов.

Синявин встретился с Даквортом и предложил ему сделать совместный рейд на Стамбул, чтобы обстрелять турецкую столицу. На самом деле он имел приказ ни много ни мало захватить город силами десанта. Однако адмирал понимал, что это невозможно. Поэтому он даже не стал предлагать англичанину такой безумный план, ограничившись предложением разгромить турецкий флот в Мраморном море и артообстрелом вызвать пожары в Стамбуле.

Однако Дакворт, находясь в подавленном состоянии после неудачи его эскадры, от предложенного плана отказался. И увел свою эскадру ремонтироваться на Мальту.

Теперь русский адмирал должен был действовать самостоятельно, уже не надеясь на помощь союзников. Для начала он направил три корабля ("Ретвизан", "Рафаил" и "Венус"), которые должны были пройти под стенами защищавших остров крепости и форта. Говоря современным языком - для оказания психологического давления на их гарнизоны.

Начались переговоры с комендантом Тенедоса. Они шли до 3 марта. В итоге турецкий комендант отказался сдать остров без боя.

8 марта русская эскадра начала обстреливать укрепления Тенедоса, а после обстрела на берег высадился десант в количестве 1600 человек во главе с самим Синявиным. Он повел матросов и солдат на штурм форта Табия и вскоре захватил его. Остатки гарнизона бежали в главную крепость острова. Через два дня турки выслали переговорщика, чтобы обсудить условия сдачи, а 11 марта весь Тенедос уже контролировался русскими. Трофеями эскадры стали 79 пушек и склады провианта. Провизию Синявин приказал раздать местному населению.

В ходе обороны турки потеряли две сотни убитыми. Раненых было примерно столько же. Потери русской эскадры оказались минимальными: четверо убитых и около 100 раненых.

Синявин отказался от пленения турецкого гарнизона. Турки были отпущены под честное слово, только с обещанием больше не воевать с русскими.

Тенедос был ключом к черноморским проливам со стороны Средиземного моря. Его захват позволил русской эскадре приступить к операции по блокаде Дарданелл.