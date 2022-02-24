Швейцария отказалась от принятия санкций в отношении России

Швейцария отказывается от принятия санкций ЕС и США против России. В тоже время, правительство приложит силы, чтобы не было злоупотреблений швейцарской территорией для обхода ограничительных мер, пишет журнал Blick.

На заседании Федерального совета (правительство) отмечалось, что Швейцария придерживается принципа нейтралитета. В 2014 году после событий в Крыму власти позаботились о том, что санкции других государств не были обойдены в стране. "Мы внимательно проанализируем действия других стран и после этого примем решение", - заявили в правительстве.

В министерстве экономики подтвердили, что "Швейцария не будет принимать ограничительных мер одновременно с другими странами".

Министр иностранных дел Игнацио Кассис воздержался от выступления перед СМИ после заседания Федерального совета. По его словам, правительство находится в контакте с другими государствами.

По международному праву Швейцария исполняет только санкции, введенные Советом Безопасности ООН. Ранее ЕС и США объявили об ограничениях против России за признание независимости ЛНР и ДНР.