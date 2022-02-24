СМИ: АвтоВАЗ ищет покупателя на Опытно-промышленное производство

АвтоВАЗ выставил на продажу свое бывшее Опытно-промышленное производство (ОПП), которое занималось изготовлением прототипов перспективных машин и выпуском мелкосерийных моделей, об этом сообщил телеграм-канал "Русский автомобиль" со ссылкой на свои источники на автогиганте.

ОПП АвтоВАЗа выпускало автомобили в 1993-2015 гг., с тех пор находится в законсервированном состоянии из-за нерентабельности. Подразделение представляло собой автозавод полного цикла, в его состав входили цеха штамповки панелей, сварки и окраски кузовов, а также автосборочный конвейер.

К настоящему моменту все оборудование демонтировано, кроме окрасочного комплекса - он законсервирован.

Сколько автогигант хочет за ОПП - неизвестно, предложения рассылаются напрямую потенциальным покупателям.

В ОПП АвтоВАЗа в разные годы выпускали удлиненные "Нивы" ВАЗ-2129 и ВАЗ-2131, минивэны ВАЗ-2120 "Надежда", трехдверные хэтчбеки ВАЗ-21123 и Lada Priora Coupe, спортивные Lada Kalina Sport и некоторые другие модели.