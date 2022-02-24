Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.02.2022 17:12
Рубрика: Российский автопром

СМИ: АвтоВАЗ ищет покупателя на Опытно-промышленное производство

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ выставил на продажу свое бывшее Опытно-промышленное производство (ОПП), которое занималось изготовлением прототипов перспективных машин и выпуском мелкосерийных моделей, об этом сообщил телеграм-канал "Русский автомобиль" со ссылкой на свои источники на автогиганте.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Пять фактов о новой Lada Vesta

ОПП АвтоВАЗа выпускало автомобили в 1993-2015 гг., с тех пор находится в законсервированном состоянии из-за нерентабельности. Подразделение представляло собой автозавод полного цикла, в его состав входили цеха штамповки панелей, сварки и окраски кузовов, а также автосборочный конвейер.

К настоящему моменту все оборудование демонтировано, кроме окрасочного комплекса - он законсервирован.

Сколько автогигант хочет за ОПП - неизвестно, предложения рассылаются напрямую потенциальным покупателям.

В ОПП АвтоВАЗа в разные годы выпускали удлиненные "Нивы" ВАЗ-2129 и ВАЗ-2131, минивэны ВАЗ-2120 "Надежда", трехдверные хэтчбеки ВАЗ-21123 и Lada Priora Coupe, спортивные Lada Kalina Sport и некоторые другие модели.

#Lada