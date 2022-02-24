Сотовые операторы в США начали отключать сети 3G

Операторы сотовой связи в США начали избавляться от сетей 3G. В других странах этот процесс так же стартовал. По оценкам экспертов, в крупнейших странах мира, включая Россию, сети 3G могут перестать работать до конца 2025 года.

Компания AT&T объявила об отказе от обслуживания сетей третьего поколения с 22 февраля.

"Мы предоставляли широкий спектр услуг через сети 3G в течение примерно 20 лет. Теперь же начиная с сегодняшнего дня, 22 февраля, мы закончим их обслуживать",- заявили в AT&T.

Как сообщили в компании, клиенты смогут пользоваться более современными сетями - 4G и 5G. В настоящее время, по данным AT&T, мобильный трафик в ее сетях 3G составляет не более 1% общего объема трафика. Отключение сетей 3G может затронуть не только владельцев старых смартфонов, но и целого ряда других подключенных к Сети устройств.

В России отключать 3G начнут в 2023 году. По оценкам экспертов, к 2025 году сетей 3G в России либо не будет вообще, либо они будут оставаться локально в каких-то районах с низкой плотностью абонентов.

По прогнозу аналитиков Huawei, к 2024 году распределение трафика передачи данных будет выглядеть следующим образом: 50% в 4G, 38% в сетях 5G и лишь 12% в 3G и 2G.

"Третье поколение сетей сыграло огромную роль в развитии сотовой связи. Но сейчас оно абсолютно бессмысленно. И в отличие от второго поколения, на котором работает масса устройств сегмента Интернет вещей, различные банкоматы и счетчики, где есть актуальная голосовая связь, его можно безболезненно убрать, чтобы высвободить частоты", - отмечает глава информационного агентства Telecom Daily Денис Кусков.

После отключения сетей 3G освободившиеся частоты будут переформатированы под использование в сетях 4G и 5G. Этот процесс уже запущен российскими операторами.