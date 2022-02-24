Созданы комплексы защиты военной техники от самого высокоточного оружия

Управляемые и самонаводящиеся противотанковые ракеты даже новейших поколений могут и не увидеть на поле боя российскую бронетехнику.

Запад буквально завалил Украину различными видами летального оружия. Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на заседании Совбеза, сказал, что противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" в вооруженных силах Украины сейчас больше, чем у некоторых стран НАТО. А ведь он - не из дешевых.

Стоимость одного комплекса в комплекте с 6 ракетами составляет от 600 тысяч долларов для США и союзников, а при продаже на экспорт - более миллиона. Это самый дорогой в мире противотанковый комплекс.

Как заявляют американцы, которые его и разработали, он гарантированно уничтожает любой танк. Оператору достаточно найти на поле боя цель, зафиксировать ее в оптико-электронной системе прицеливания и пустить ракету. Дальше цель обрабатывается электронными "мозгами" ракеты, которая наводится в верхнюю часть башни - самое слабое с точки зрения бронезащиты место.

По словам экспертов, "Джавелин" неплохо показал себя во время войны в Ираке, где успешно поражал Т-72 еще советского производства. Однако иракские танки того времени и те, что сегодня на вооружении Российской армии, - две очень большие разницы. Кроме того, как оказалось, удары "Джавелинов" можно успешно парировать. Причем без усиления брони и утяжеления машины.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Госкорпорации "Ростех" начал серийное производство унифицированных комплексов защиты от высокоточного оружия для новейшей военной техники. В рамках форума "Армия-2021" сообщалось, что изделие предназначено для защиты тяжелой огнеметной системы ТОС-2, разведывательной машины ПРП-5, а также комплексов автоматизированного управления артиллерией "Завет-Д".

Естественно, такие системы защиты можно устанавливать на все типы танков и отстреливать при помощи мортирок, которые размещаются как раз в верхней части башни.

В состав защитных комплексов входят датчики предупреждения об атаке, аппаратура управления и индикации, пусковые устройства, а также аэрозольные боеприпасы. Комплекс способен защитить технику от высокоточного оружия с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением. Изюминка - в составе аэрозолей. Над танком создается не просто дымовая завеса, а облако из дыма, миниатюрных дипольных и зеркальных отражателей, а также других мелкодисперсных веществ, которые искажают радиоволны и слепят оптико-электронные системы наведения. Как показали испытания, такие "дымы" на какое-то время гарантируют невидимость танка для всех систем технического зрения. Бронемашина меняет позицию, а перенацелиться тот же "Джавелин" уже не сможет. Аналогичный боеприпас также был создан, испытан и демонстрировался еще на форуме "Армия-2019" на стенде Новосибирского института прикладной физики.

Эффективно применять высокоточное оружие по технике, укрытой камуфлирующей "Накидкой" и имеющей аэрозольную защиту, практически невозможно

Еще одна разработка российских оборонщиков - "Накидка" - представляет собой чехол, сшитый по размерам танка, БМП или любой другой колесно-гусеничной техники. "Накидка" скроена так, что полностью закрывает, к примеру, танк, включая навесную динамическую защиту. Эффективность маскировки фантастическая. Ткань состоит из специального огнестойкого синтетического теплоизоляционного материала, который снижает температуру своего верхнего слоя до уровня температуры окружающего воздуха. Сама "Накидка" имеет камуфлирующую раскраску. Боевая машина буквально сливается с окружающей местностью и пропадает из поля зрения оптико-электронных систем. Особенно ночью. Если днем оператор-наводчик "Джавелина" может увидеть в прицел танк, то сама ракета, реагирующая на тепловое излучение, его никак не зафиксирует.

По утверждению разработчиков "Накидки", эффективно применять высокоточное оружие по технике, укрытой такой тканью, практически невозможно.