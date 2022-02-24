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24 февраля 2022 г.

Указ главы Республики Тыва от 22 февраля 2022 года № 60 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30"

В соответствии с подпунктом "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 20 февраля 2022 г. № 17-00-02/04-949-2022 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30 "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 5 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

"- запретить допуск посторонних лиц в объекты образовательного и дошкольного учреждений в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

2) в пункте 5.2. слова "С учетом сохраняющей напряженной эпидемиологической обстановки" заменить словами "5.3. С учетом сохраняющейся напряженной эпидемиологической обстановки";

3) дополнить пунктом 5.4. следующего содержания:

"5.4. Министерству спорта Республики Тыва обеспечить полную готовность к проведению на территории Республики Тыва в период с 25 - 28 февраля 2022 года Чемпионата и Первенства России по сумо согласно Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации на 2022 год с неукоснительным соблюдением Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), который направлен на обеспечение безопасных условий при организации и проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди всех возрастных групп.";

4) пункт 6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) обеспечить взаимодействие сотрудников правоохранительных органов для оказания содействия должностным лицам, привлеченным к проведению рейдовых мероприятий.";

5) в Обязательных для исполнения гражданами и организациями правилах поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва:

а) в подпункте 2 пункта 5 слова "общественного питания." заменить словами "общественного питания, за исключением спортивных мероприятий среди взрослого населения старше 18 лет, проводимых на открытом воздухе, также мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации.";

б) пункт 7 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:

"19) запретить проведение корпоративных мероприятий в рабочих коллективах.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящий Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва В.Ховалыг



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