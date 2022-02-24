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Умерла итальянская певица и актриса Антониетта Стелла

Новости
    24.02.2022, 14:18
Текст:   Олег Усков

23 февраля в Риме скончалась певица и актриса Антониетта Стелла. О смерти одной из величайших оперных див в истории сообщает OperaWire. Легенда умерла на 93-м году жизни. Причина не названа.

Стелла родилась 15 марта 1929 года в Перудже. Окончила Национальную академию Санта-Чечилия в Риме. Дебютировала на сцене в 1950-м. После успешных выступлений по всей Италии, пела в миланской Ла Скала (Дездемона в "Отелло"), став одной из её примадонн. В 1955-м дебютировала в Венской государственной опере, Опере Гарнье, брюссельской Ла Монне, годом позже - в Метрополитен Опера. Лишь чуть заслоненная Марией Каллас, убедительно освоила практически весь классический итальянский оперный репертуар, особо преуспев в произведениях Верди и Пуччини.

На экранах начала появляться в 1953-м - в фильма-операх, телефильмах и сериалах. Среди них - байопик Пуччини 1953 года, телешоу-долгожитель Эда Салливана "Городской тост", американский ситком с Марком Хэмиллом "Восьми достаточно" (сериал, кстати, стартовал в год премьеры "Звездных войн").

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