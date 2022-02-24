В ЛНР заявили о размещении ВСУ техники в населенных пунктах

ВСУ прикрываются мирными жителями. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочков связи с размещением украинскими военными техники возле жилых домов в населенных пунктах Счастье и Станица Луганская.

"Наша разведка фиксирует, что вооруженные силы Украины подгоняют технику к многоэтажным домам в населенном пункте Счастье. Также в населенном пункте Станица Луганская прямо во дворы мирных жителей загоняется бронетехника с таким расчетом, что в случае нанесения по ней удара обязательно пострадают мирные граждане", - отметил Марочко.

Представитель Народной милиции ЛНР обвинил ВСУ в использовании запрещенных методов ведения войны.

Ранее о таком поведении украинских силовиков уже говорил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он рассказал, как ВСУ размещают орудия внутри жилых массивов и даже на крышах домов, чтобы таким образом спрятаться за спины мирных граждан.