Новости

Захарова: Эвакуация российских дипломатов из Украины завершилась ночью 16:31
СК предупредил об ответственности за проведение и участие в несанкционированных акциях 16:28
Мирошник: Операция по принуждению к миру была вынужденной 16:28
ФМБА продолжит испытания препарата от осложнений при ковиде 16:22
Самым малочисленным народом России оказались кереки 16:08
ВСУ расстреляли пять солдат, пытавшихся перейти на сторону ЛНР 15:52
Климов надеется, что виновные в преступлениях в Донбассе понесут ответственность 15:50
В Совфеде оценили перспективы диалога в нормандском формате 15:43
Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации 15:39
К 350-летию со дня рождения Петра I о нем снимают анимационный фильм 15:38
Басурин: Нацполиция и СБУ по Донецкой области спешно эвакуируются 15:34
Басурин: Наступление в Донецкой области идет по плану 15:34
Минтранс: "Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы для вывоза людей из Сочи 15:33
Пять человек погибли при падении самолета ВСУ в Киевской области 15:30
Экс-помощник министра обороны Украины призвал ВСУ снести преступный киевский режим 15:26
Москалькова: Население Донбасса подвергалось геноциду 15:24
Песков рассказал о сроках спецоперации России на Украине 15:24
На границе Брянской области с Украиной произошла стрельба 15:22
Meta разработает универсальный переводчик для своей метавселенной 15:17
Зюганов - украинцам: Давайте вместе выгоним киевскую свору 15:14
Сотовые операторы в США начали отключать сети 3G 15:10
ФСБ: Украинские пограничники покинули места службы на границе с Россией 15:09
Песков назвал эмоциональной реакцию рынков на спецоперацию 15:06
Песков спрогнозировал реакцию граждан России на спецоперацию на Украине 15:06
Песков пояснил значение "демилитаризации" Украины 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
24.02.2022 15:43
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили перспективы диалога в нормандском формате

Текст: Валентина Егорова

Россия открыта к равноправному диалогу в нормандском формате, если на то будет добрая воля всех сторон, заявил на пресс-конференции заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Песков назвал условие переговоров с Зеленским

"Возможность диалога всегда остается, и в каком формате этот диалог будет, между четырьмя государствами или большим количеством государств - это, соответственно, процесс, который требует все-таки воли со всех сторон", - отметил он.

Климов напомнил, что президент РФ Владимир Путин "в своем заявлении отметил открытость России к переговорному процессу, но это должен быть именно процесс равноправных сторон".

По его мнению, весь мир должен исходить из того, что Москва открыта для конструктивных, равноправных, взаимоуважительных переговоров вопросам, которые имеют глобальный интерес, в том числе - по проблемам европейской безопасности. "Наши предложения давно были сделаны, наши разъяснения по этому поводу всем переданы", - заключил сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Специальная военная операция в Донбассе
Путин обратился с телеобращением к россиянам. Главное
Песков рассказал о сроках спецоперации России на Украине
Два российских гражданских судна в Азовском море атаковали ракетами
Банк России повысил курсы доллара и евро более чем на 6 рублей
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД