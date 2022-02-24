В Совфеде оценили перспективы диалога в нормандском формате

Россия открыта к равноправному диалогу в нормандском формате, если на то будет добрая воля всех сторон, заявил на пресс-конференции заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Возможность диалога всегда остается, и в каком формате этот диалог будет, между четырьмя государствами или большим количеством государств - это, соответственно, процесс, который требует все-таки воли со всех сторон", - отметил он.

Климов напомнил, что президент РФ Владимир Путин "в своем заявлении отметил открытость России к переговорному процессу, но это должен быть именно процесс равноправных сторон".

По его мнению, весь мир должен исходить из того, что Москва открыта для конструктивных, равноправных, взаимоуважительных переговоров вопросам, которые имеют глобальный интерес, в том числе - по проблемам европейской безопасности. "Наши предложения давно были сделаны, наши разъяснения по этому поводу всем переданы", - заключил сенатор.