Власти ДНР сообщили о раненых и погибших ополченцах и мирных жителях

Несколько военнослужащих, а также мирных жителей Донецкой народной республики погибли в результате вооруженных столкновений. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Вынужден констатировать, что есть и раненые, и погибшие как среди наших военнослужащих, так и среди гражданского населения", - заявил Пушилин во время выступления на телеканале "Россия 24".

Глава ДНР добавил, что бои продолжаются в пригородах Донецка, а также возле Еленовки.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине.