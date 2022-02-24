Захарова обвинила Запад в отказе от переговоров с Россией

Ответственность за отказ от проведения переговоров с Россией лежит на странах Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Когда наши западные партнеры сейчас бьются в истерике, они почему-то забывают сказать об очень важной вещи, когда они начинают обвинять нас, - сказала Захарова во время выступления на телеканале "Россия 24". - Именно они закрыли все опции для переговорного процесса".

Дипломат добавила, что Запад врет, когда говорит об отказе России от переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине.