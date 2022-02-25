Постановление правительства Брянской области от 25 февраля 2022 года № 59-п "О внесении изменения в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Брянской области от 21 февраля 2022 года № 1332 Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 года № 267-п, от 26 июня 2020 года № 272-п, от 6 июля 2020 года № 283-п, от 13 июля 2020 года № 290-п, от 27 июля 2020 года № 305-п, от 13 августа 2020 года № 370-п, от 20 августа 2020 года № 384-п, от 28 августа 2020 года № 413-п, от 19 октября 2020 года № 472-п, от 20 октября 2020 года № 475-п, от 29 октября 2020 года № 499-п, от 6 ноября 2020 года № 500-п, от 9 ноября 2020 года № 503-п, от 16 ноября 2020 года № 506-п, от 23 ноября 2020 года № 539-п, от 30 ноября 2020 года № 557-п, от 4 декабря 2020 года № 573-п, от 14 декабря 2020 года № 592-п, от 18 декабря 2020 года № 617-п, от 21 декабря 2020 года 621-п, от 28 декабря 2020 года № 705-п, от 13 января 2021 года № 4-п, от 28 января 2021 года № 25-п, от 15 февраля 2021 года № 47-п, от 1 марта 2021 года № 55-п, от 24 мая 2021 года № 181-п, от 16 июня 2021 года № 203-п, от 24 июня 2021 года № 215-п, от 12 июля 2021 года № 249-п, от 26 июля 2021 года № 284-п, от 29 июля 2021 года № 290-п, от 13 августа 2021 года № 326-п, от 26 августа 2021 года № 345-п, от 1 сентября 2021 года № 359-п, от 7 сентября 2021 года № 362-п, от 7 октября 2021 года № 418-п, от 13 октября 2021 года № 430-п, от 22 октября 2021 года № 449-п, от 3 ноября 2021 года № 468-п, от 28 декабря 2021 года № 643-п, от 28 января 2022 года № 17-п, от 3 февраля 2022 года № 25-п, от 17 февраля 2022 года № 51-п) следующие изменения:

1.1. Абзац второй изложить в редакции:

"Данное ограничение не распространяется на:".

1.2. После абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:

"проведение в установленные законом сроки съездов политических партий, конференций (общих собраний) региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, съездов (конференций, собраний) общественных объединений, их региональных или местных отделений, заседаний иных органов соответствующих региональных или иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений по вопросам выдвижения кандидатов, списков кандидатов, согласования кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти и органы местного самоуправления, избрания делегатов для участия в указанных съездах (конференциях), проведение иных мероприятий политических партий, общественных объединений по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами на указанные должности, если такие мероприятия предусмотрены уставом политической партии, общественного объединения;

мероприятия избирательных комиссий, связанные с подготовкой и проведением единого дня голосования, обучением организаторов выборов и иных участников избирательного процесса;

проведение официальных мероприятий, организуемых органами государственной власти Брянской области, при условии согласования с управлением Роспотребнадзора по Брянской области.

Проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, на которые не распространяется ограничение, установленное настоящим пунктом, осуществляется при условии соблюдения санитарных мер в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, управления Роспотребнадзора по Брянской области.".

1.3. В подпункте 2.1 слова "30 человек" заменить словами "100 человек".

1.4. Абзац второй подпункта 2.2 исключить.

1.5. Подпункт 2.3 исключить.

1.6. Абзац третий подпункта 2.4 изложить в редакции:

"проведение банкетов, торжественных мероприятий, в том числе свадеб, юбилеев, корпоративных мероприятий, проведение поминальных мероприятий при одновременном нахождении в организациях общественного питания, в которых проводятся соответствующие мероприятия, предельного количества лиц исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 70 человек;".

1.7. Подпункт 2.6 исключить.

1.8. Подпункт 2.13 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор А.В.Богомаз







