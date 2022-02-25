Джерри Брукхаймер снимет фильм про конкурента покемонов

Звездный кинопродюсер Джерри Брукхаймер ("Пираты Карибского моря", "Плохие парни") займется фильмом по игровой франшизе Beyblade. Изначально это игрушки-волчки, со временем обросшие сериями манги и аниме и ставшие серьезным конкурентом покемонам.

Отметим, что разработка проекта (пока - на ранней стадии) идет для студии Paramount, то есть вотчины другого раскидистого "игрушечного" предприятия - "Трансформеров" Майкла Бэя. При этом не исключено, что и здесь речь идет о потенциальной франшизе - с учетом популярности игрушек, разошедшихся сотнями миллионов копий.

Бейблэйды были созданы японской фирмой Takara и далее обильно лицензированы различными производителями, включая Hasbro, компанией, занимающейся и трансформерами.

Сценарием ленты озабочены Нил Уайденер и Гэвин Джеймс (третья "Иллюзия обмана", заявленный сиквел "Разлома Сан-Андреас"). Иные детали пока держатся в секрете. По касту данных нет, передает Deadline.