Новости

Netflix планирует снять фильм по документалке "Аферист из Tinder" 15:08
Фрэнсис Форд Коппола остался недоволен частичной записью премии "Оскар" 14:51
Вышел трейлер ромкома "Я люблю Америку" с Софи Марсо 14:33
Перезапуск сериала "Вавилон 5" отложен 13:56
Шоу Андрея Малахова на канале "Россия 1" закрывается 13:07

Джерри Брукхаймер снимет фильм про конкурента покемонов

Новости
    25.02.2022, 15:47
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Spryzen YT Фото: youtube.com/ Spryzen YT
Фото: youtube.com/ Spryzen YT

Звездный кинопродюсер Джерри Брукхаймер ("Пираты Карибского моря", "Плохие парни") займется фильмом по игровой франшизе Beyblade. Изначально это игрушки-волчки, со временем обросшие сериями манги и аниме и ставшие серьезным конкурентом покемонам.

Отметим, что разработка проекта (пока - на ранней стадии) идет для студии Paramount, то есть вотчины другого раскидистого "игрушечного" предприятия - "Трансформеров" Майкла Бэя. При этом не исключено, что и здесь речь идет о потенциальной франшизе - с учетом популярности игрушек, разошедшихся сотнями миллионов копий.

Бейблэйды были созданы японской фирмой Takara и далее обильно лицензированы различными производителями, включая Hasbro, компанией, занимающейся и трансформерами.

Сценарием ленты озабочены Нил Уайденер и Гэвин Джеймс (третья "Иллюзия обмана", заявленный сиквел "Разлома Сан-Андреас"). Иные детали пока держатся в секрете. По касту данных нет, передает Deadline.

Новости

Тарантино может снять несколько серий продолжения сериала "Правосудие" 12:43
Умерла актриса Салли Келлерман - "Горячие губки" из "Госпиталя МЭШ" 12:32
Вышел тизер боевика "Быстрее пули" с Брэдом Питтом 11:37
Умер актер, комик и фокусник Удивительный Джонатан 09:52
⧣ США
Фото: instagram.com/ _nightbirde
Певица Nightbirde умерла в 31 год 24.02.2022
⧣ анимация
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Вышел русский трейлер комедии DreamWorks "Плохие парни" 24.02.2022
"Анчартед" снова возглавил российский прокат 22.02.2022
Появился тизер анимационного фильма "Три кота и море приключений" 22.02.2022
⧣ мультсериалы
Фото: AP Photo
Опубликован первый кадр из аниме по "Властелину колец" 17.02.2022
Актер, озвучивший Бендера, объяснил отказ участвовать в новой "Футураме" 16.02.2022
У "Губки Боба" появятся еще три спин-оффа и новый фильм 16.02.2022