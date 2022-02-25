Постановление губернатора Еврейской автономной области от 24 февраля 2022 года № 33 "О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 14.02.2022 № 79-00-02/01-20-502-2022 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующее изменение:

- подпункт 5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5.1. Не допускать посещения фитнес-центров, кинотеатров, гостиниц, официальных спортивных, официальных физкультурных, театрально-зрелищных, зрелищно-развлекательных мероприятий, предприятий общественного питания, торговых центров (за исключением аптек, аптечных пунктов и организаций, осуществляющих торговлю продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости, расположенных в торговых центрах) гражданами (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) без предъявления ими QR-кода о полном курсе вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или иного документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо QR-кода о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), не более шести месяцев назад или иного документа, подтверждающего перенесение заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), не более шести месяцев назад, либо документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученный не ранее чем за 72 часа до посещения, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученный не ранее чем за 72 часа до посещения, и документа, удостоверяющего личность гражданина.".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменения и дополнение:

2.1. В пункте 2 слова "по 25 февраля 2022 года включительно" заменить словами "по 25 марта 2022 года включительно".

2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Установить, что на территории Еврейской автономной области не допускается посещение лицами старше 18 лет без предъявления ими QR-кода о полном курсе вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или иного документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо QR-кода о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), не более шести месяцев назад или иного документа, подтверждающего перенесение заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), не более шести месяцев назад, либо документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученный не ранее чем за 72 часа до посещения, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученный не ранее чем за 72 часа до посещения, и документа, удостоверяющего личность гражданина, следующих мероприятий, организаций и объектов:

с 01 ноября 2021 года - фитнес-центров, кинотеатров и гостиниц;

с 08 ноября 2021 года - спортивных, физкультурных, театрально-зрелищных и зрелищно-развлекательных мероприятий;

с 10 ноября 2021 года - предприятий общественного питания, торговых центров (за исключением аптек, аптечных пунктов и организаций, осуществляющих торговлю продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости, расположенных в торговых центрах).

QR-код о полном курсе вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо QR-код о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предъявляется лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.3. Абзац первый пункта 4 дополнить словами ", с 26 февраля 2022 года по 25 марта 2022 года (включительно)".

3. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 21.07.2021 № 214 "О приостановлении личного приема граждан" следующее изменение:

- в пункте 1 слова "Приостановить до 25.02.2022 (включительно) личный прием граждан" заменить словами "Приостановить до 25.03.2022 (включительно) личный прием граждан".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель председателя правительства области Г.В.Соколова







