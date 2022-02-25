Германия отказалась признавать решение ЕС на запрет авто с ДВС

С 2035 года ЕС планирует запретить не только продажи новых авто с ДВС, но и эксплуатацию таких автомобилей. Только не все страны-участники Евросоюза готовы поддержать это решение: к противнице тотального "озеленения" автопарка Италии присоединилась ещё одна страна.

Италия - родина суперкаров, которые, конечно, можно перевести на электротягу, но гибридная силовая установка в этом плане эффективнее. К тому же, полная электрификация требует полного перестроения бизнеса. В связи с этим страна попробует добиться исключений.

Немецкий министр транспорта Фолькер Виссинг заявил, что Германия не будет запрещать эксплуатацию авто с ДВС на своей территории, потому что полагаться только на электрокары, по его словам, не стоит.

Важное примечание: ДВС не должны работать на топливе, полученном из нефти, его заменят на синтетическое. Например, недавно Audi сообщила, что дизельные V6 мощностью до 286 л.с., выпускаемые компанией, могут работать на гидроочищенном растительном масле (HVO), в результате чего вредные выбросы в атмосферу сократились на 70-95%.

Проблема заключается в инфраструктуре заправочных станций HVO: в настоящее время на территории Европы действует только 600 заправочных станций с биотопливом.