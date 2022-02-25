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25.02.2022 11:16
Рубрика: Легковые авто

Грузовик въехал в дом и уничтожил авто на десятки миллионов долларов

Текст: Константин Руссов

Авария произошла в престижном районе Беверли-Хиллз в штате Калифорния, США. По предварительной версии, у грузовика отказала тормозная система в результате чего он снёс несколько автомобилей премиум-брендов и повредил дом.

Трейлер был загружен, что повлияло на масштаб разрушений. Крыша и задняя часть Lamborghini Aventador, который, напомним, уже не выпускается, уничтожены полностью. Также в результате аварии сильно пострадал Bentley (предположительно, модель Continental) и Mercedes-Maybach. Последний отделался царапинами на кузове, так как удар был скользящим. Дом, судя по видео, опубликованному Службой эвакуации Pepe, сохранил целостность стен и получил повреждения навеса, под которым застрял прицеп грузовика.

Масштаб ущерба неизвестен, но в сообщении Pepe говорится о том, что дом "мультимиллионный", а стоимость Lamborghini, сделанного на заказ, миллион долларов.

Фото: скриншот с youtube.com
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