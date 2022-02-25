Указ главы Республики Крым от 25 февраля 2022 года № 33-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:
в постановляющей части Указа:
1.1 подпункт 2.5 пункта 2, пункты 5, 6, абзац третий подпункта 15.1 пункта 15, пункт 43 признать утратившими силу;
1.2 пункт 36-1 признать утратившим силу.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 28 февраля 2022 года, за исключением подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Указа, который вступает в силу с 11 марта 2022 года.
Глава Республики Крым С.Аксенов
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