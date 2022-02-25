Указ главы Республики Крым от 25 февраля 2022 года № 33-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

1.1 подпункт 2.5 пункта 2, пункты 5, 6, абзац третий подпункта 15.1 пункта 15, пункт 43 признать утратившими силу;

1.2 пункт 36-1 признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 28 февраля 2022 года, за исключением подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Указа, который вступает в силу с 11 марта 2022 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов







