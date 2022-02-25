Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 24 февраля 2022 года № 37-рг "О снятии отдельного ограничения"

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку:

1. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности последовательно обеспечить в срок до 01.03.2022 перевод в обычный режим работы работников организаций или их подразделений с круглосуточным пребыванием (в домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства, домах для престарелых и инвалидов, хосписах, домах и отделениях сестринского ухода, психиатрических больницах и диспансерах, психоневрологических диспансерах, отделениях паллиативной помощи, домах ребенка, детских домах-интернатах для детей с ментальными нарушениями), отменив их перевод на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции не менее 7 дней, но не более 14 дней.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







