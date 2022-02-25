Министерство экономики ФРГ: Санкции против России повлияют на Германию

Представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон в ходе брифинга заявила, что антироссийские санкции будут иметь последствия для немецкой экономики в среднесрочной перспективе.

"Конечно, будет рост цен и реакция на такие санкции. Но целенаправленность (рестрикций - прим. "РГ") абсолютно понятна, среднесрочные последствия мы должны внимательно изучить", - отметила Барон.

Ранее страны Запада ввели ряд ограничительных санкций против РФ, мотивируя это якобы агрессией России в отношении Украины. В свою очередь спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о том, что правительство России подготовило пакет ответных санкций против западных стран."Мы подготовили целый пакет, целую серию санкций, возможных для того, чтобы применить их в отношении тех государств, которые объявили санкции России", - сказала Матвиенко, отметив при этом, что подготовленные санкции не имеют зеркального характера. "Но мы хорошо знаем слабые места Запада", - добавила она.