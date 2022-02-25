Минобороны: Завершено блокирование украинского города Чернигов

Российским военнослужащим в ходе специальной военной операции удалось установить контроль над украинским городом Чернигов. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения Вооруженных сил России завершили блокирование Чернигова и в настоящее время "принимают все необходимые меры для недопущения жертв среди мирного населения".

Сегодня же стало известно о том, что российские десантники взяли под контроль аэродром Гостомель в пригороде Киева. В операции по высадке туда нашего десанта были задействованы более 200 российских вертолетов. При этом успех проведению такой операции был обеспечен предварительно, когда нашими военными была подавлена вся система ПВО противника в районе высадки, а также обеспечена полная изоляция района боевых действий с воздуха. Ну и, конечно, было активное ведение радиоэлектронной борьбы (РЭБ).