Песков объяснил отмену полетов на юге России

Проблемами туристов, которые не могут вернуться домой с южных курортов из-за закрытых аэропортов, занимается Минтранс, все меры принимаются. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я не располагаю такой информацией. Темой занимается Минтранс", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможных компенсациях туристам. "Работа ведется уже сутки, и принимаются все меры", - подчеркнул он.

"Во главу угла ставится вопрос безопасности пассажиров, и такие вынужденные меры по отмене полетов, прежде всего, связаны с соображениями безопасности", - пояснил пресс-секретарь президента. "А возникающие на этом фоне проблемы урегулируются нашими транспортниками", - заключил он.