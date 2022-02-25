Пять русских школ в Таджикистане успеют открыть в 2022 году

У пяти школ с обучением на русском языке, которые откроются в Таджикистане в сентябре, директора должны быть назначены уже в марте. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая посетила Душанбе.

"Вообще-то пора назначать директоров этих школ, потому что директор понимает, что нужно уже на этом этапе, чтобы там уже был хозяин", - сказала Матвиенко во время инспекции строек в формате видеоконференции.

Она напомнила, что проект возведения школ инициировали президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Школы, каждая из которых рассчитана на 1,2 тысячи учеников, строятся в Душанбе, а также в Кулябе, Турсунзаде, Худжанде и Бохтаре. На все объектах работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.