Президент России наградил росгвардейцев - олимпийских чемпионов

Там отметили, что ордена Александра Невского удостоен трехкратный олимпийский чемпион в Пекине и шестикратный призер Олимпийских игр капитан Александр Большунов. Орденом Почета награжден капитан Денис Спицов, на счету которого "золото" и "серебро" Олимпиады-2022.

Ордена Дружбы удостоены майор Сергей Устюгов, обладатель золотой медали за победу в лыжной эстафете 4х10, победительницы женской лыжной эстафеты на XXIV Зимних Олимпийских играх капитан Татьяна Сорина и младший сержант Вероника Степанова.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены бронзовый призер в шорт-треке на дистанции 1500 метров капитан Семен Елистратов и обладатель бронзовой медали в ски-кроссе Олимпийских игр фристайлист прапорщик Сергей Ридзик.

Всего росгвардейцы завоевали 9 медалей - 4 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых.