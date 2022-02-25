Путин подписал закон об изменениях в "русских офшорах"

Владимир Путин подписал закон о специальных административных районах, или "русских офшорах". Нововведение призвано исключить угрозу попадания России в "черный" налоговый список Евросоюза. Документ опубликован на официальном портале правовой информации​​​.

Изменить режим САР пришлось, чтобы привести его в соответствие требованиям Евросоюза к добросовестным налоговым практикам.

"Ранее группа ЕС отмечала, что режим САР содержит риски создания нездоровой конкуренции в налоговой сфере. Если не привести его в соответствие стандартам ЕС, Россия будет включена в список не сотрудничающих юрисдикций, так называемый черный список, что даст право странам применять к России защитные меры административного и правового характера", - пояснял ранее замминстра финансов РФ Алексей Сазанов.

Согласно нововведениям, для того, чтобы применить налоговые преференции любым новым и существующим компаниям в САР теперь необходимо подтвердить реальность перевода бизнеса на территорию этих районов и своей экономической деятельности там.

Также регистрироваться в САР и применять налоговые преференции наряду с иностранными организациями смогут российские компании, получившие статус международных холдинговых компаний.

САР созданы в России в 2018 году, чтобы обеспечить условия для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. САР функционируют на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области.