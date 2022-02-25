Путин подписал закон, уточняющий количество оружия, которым можно владеть россиянам

Владимир Путин подписал закон, уточняющий число единиц гражданского оружия, которое россиянам разрешается иметь в собственности.

Новый закон уточняет количество гражданского оружия отдельных категорий, которое разрешается иметь в собственности гражданам РФ. Например, увеличивается до десяти единиц максимальное количество "охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и (или) охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом".

Документом в том числе вводится ряд условий, при которых россияне смогут получить лицензию на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.

Также вводится запрет коллекционировать оружие без права на его приобретение.

Кроме того, устанавливается, что ремонт гражданского и служебного оружия, включая ремонт и замену основных частей огнестрельного оружия, вправе осуществлять юрлица, имеющие на это лицензию. Это касается и технического обслуживания гражданского оружия.