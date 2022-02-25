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25.02.2022,  
17:57
Текст:  Алексей Брусилов

Разрекламированная украинская БМПТ "Страж" бесследно исчезла

В октябре 2017 года на проходившей в Киеве выставке "Зброя та безпека" была впервые представлена боевая машина поддержки танков "Страж".
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / youtube.com Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / youtube.com
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / youtube.com

Местные СМИ тогда говорили о ней, как о настоящем конкуренте российскому "Терминатору". Этому свежеизготовленному изделию посвятили десятки публикаций, сняли о нем большое количество телевизионных репортажей. Говорили о настоящем прорыве в области бронетанковых вооружений.

Фото: Минобороын Украины
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Правда, многие эксперты очень скептически отнеслись к "новинке". Как оказалось на самом деле, на расположенном в украинской столице бронетанковом ремонтном заводе взяли обычный восстановленный и предназначенный для отправки в войска основной боевой танк Т-64БВ и вместо штатной башни водрузили на него разработанный в Житомире боевой модуль "Дуплет", уже засветившийся годом ранее в Аммане на международной выставке-конференции SOFEX 2016.

На нем установлены две 30-мм скорострельные пушки ЗТМ2, являющиеся клонами российских 2А42, 7,62-мм пулемет, автоматический 30-мм гранатомет и противотанковые управляемые ракеты "Конкурс". Из-за того, что этот модуль значительно легче башни, предполагалось, что вес "Стража" уменьшится, что обеспечит лучшую удельную мощность и, соответственно, улучшит скоростные и маневренные характеристики.

В то же время бронирование "Дуплета" - противопульное и расположенные в его передней части люки командира и наводчика-оператора очень уязвимы даже для огня стрелкового оружия, поэтому никакой полноценной поддержки танков в настоящем бою быть не может.

Поэтому после выставки модуль сняли с Т-64БВ и возвратили на предприятие. Позже его модернизировали - установили ПТУР "Барьер" и тепловизор и "пересадили" уже на БМП-2. Однако и в этом виде никто не захотел его закупать.

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