Депутаты помогут детям из Донецка и Луганска

Депутаты Городской Думы города Калуги обсудили возможные варианты наиболее безболезненной адаптации приехавших в Калужскую область семей с детьми вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской республик.

Принято единодушное решение в первую очередь сосредоточить внимание на помощи детям. В частности, собрать денежные средства на приобретение канцелярских товаров, учебных пособий и всего необходимого для ребят-школьников, чтобы они могли быстро включиться в образовательный процесс.

Так же решено приобрести предметы личной гигиены, необходимые средства по уходу за малышами, детское питание, бутилированную питьевую воду, полотенца, одноразовую посуду, детские игрушки.