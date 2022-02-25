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25.02.2022 10:22

Депутаты помогут детям из Донецка и Луганска

Депутаты Городской Думы города Калуги обсудили возможные варианты наиболее безболезненной адаптации приехавших в Калужскую область семей с детьми вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской республик.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Принято единодушное решение в первую очередь сосредоточить внимание на помощи детям. В частности, собрать денежные средства на приобретение канцелярских товаров, учебных пособий и всего необходимого для ребят-школьников, чтобы они могли быстро включиться в образовательный процесс.

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Так же решено приобрести предметы личной гигиены, необходимые средства по уходу за малышами, детское питание, бутилированную питьевую воду, полотенца, одноразовую посуду, детские игрушки.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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