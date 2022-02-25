В брянских приграничных селах заработали школы и детские сады

В Брянской области возобновилась работа школ и детских садов в приграничных населенных пунктах, приостановленная накануне из-за военной операции на Украине.

- Все работает в штатном режиме, - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

По данным брянских властей, обстановка в регионе спокойная, функционируют предприятия и транспорт, силовые структуры переведены в режим повышенной готовности. Закрыт аэропорт Брянска. В четверг в местные больницы доставили трех человек, пострадавших при обстрелах.