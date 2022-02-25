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25.02.2022 10:20

В Калуге чествовали защитников Отечества

22 февраля в Доме музыки прошли торжества, посвященные Дню защитника Отечества.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

Ветеранов Великой Отечественной, воинов-интернационалистов, участников локальных конфликтов и военнослужащих поздравили руководители города.

Фото: Калужская гордума
Поздравление с Днем защитника Отечества

"От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Как бы ни называлась наша страна - Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация, у нее всегда были только два верных союзника - армия и флот. Сегодня мы все острее понимаем мудрость этой фразы, - обратился к собравшимся Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. - 30 декабря мы отмечали 80-летие освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Казалось бы, в современном мире войны должны уйти в прошлое. Но и сегодня вблизи наших границ гремят выстрелы и рвутся снаряды. Только сильная армия позволит нашей стране оставаться великой державой. Нам нужно воспитывать молодежь в духе патриотизма и любви к родной стране. И огромную роль в этом деле играют ветераны Великой Отечественной и участники боевых действий. Низкий вам поклон! От всей души желаю вам здоровья, успехов, благополучия и мирного неба над головой!".

"Наша армия всегда стояла на защите Отечества, вместе со всем народом преодолевала тяжелые испытания. И сегодня наши военные достойно выполняют свой долг. Огромное спасибо ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам вооруженных сил, участникам боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии. Низкий поклон женам и семьям военнослужащих, стойко переносящим все трудности. Честь и слава российской армии!", - сказал депутат Городской Думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов.

Творческие коллективы города подготовили концертную программу.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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