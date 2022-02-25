На Сахалине оторвалась от берега льдина с рыбаками

На Сахалине пятиметровая трещина отрезала от берега нескольких рыбаков-любителей. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, инцидент произошел днем 25 февраля в 1,5 километрах от берега в районе села Стародубское Долинского района.

На место происшествия выехали восемь спасателей на судне на воздушной подушке "Хивус" и лодке "Фаворит".

Об опасности выхода на лед и появлении трещин в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина областное управление Росгидромета сообщало с 24 февраля.