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25.02.2022 06:37
Рубрика: Происшествия

На Сахалине оторвалась от берега льдина с рыбаками

Текст: Нинель Гусева

На Сахалине пятиметровая трещина отрезала от берега нескольких рыбаков-любителей. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, инцидент произошел днем 25 февраля в 1,5 километрах от берега в районе села Стародубское Долинского района.

На место происшествия выехали восемь спасателей на судне на воздушной подушке "Хивус" и лодке "Фаворит".

Об опасности выхода на лед и появлении трещин в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина областное управление Росгидромета сообщало с 24 февраля.

В Хабаровском крае льдина с 46 рыбаками оторвалась от берега
В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область РГ-Видео

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