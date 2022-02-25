Сахалинские власти помогут жителям ДНР и ЛНР

Новости

Рубль на открытии биржевых торгов укрепился к доллару и евро 07:36
Росавиация пригрозила Британии ответом на санкции против "Аэрофлота" 07:21
Макрон пообещал ускорить размещение французских военных в Румынии 06:35
Зеленский подписал указ о создании ставки верховного главнокомандующего 06:27
ЕС продлил действие персональных санкций против Беларуси на год 06:11
Теплоход с пассажирами на неделю застрял у Кунашира из-за шторма 05:46
Экс глава Еврокомиссии: Санкции в отношении России дорого обойдутся Европе 04:58
Канада ввела санкции в отношении российских компаний и физлиц 04:47
Карнеги-холл отменил концерты с участием Гергиева и Мацуева в США 04:35
В крымском парламенте поблагодарили военных РФ за прорыв водной блокады 04:07
Хакеры Anonymous взяли на себя ответственность за атаку на сайт телеканала RT 04:00
Венесуэла осудила санкции против России 03:15
Вильфанд пообещал россиянам пять аномально теплых дней 03:13
Япония заморозит выдачу виз россиянам и ограничит экспорт 03:00
Посол РФ Антонов: Россия ответит на высылку российского дипломата из США 02:20
Определились потенциальные соперники "Спартака" в 1/8 финала Лиги Европы 02:03
ЦБ и кабмин окажут поддержку попавшим под санкции банкам 01:33
"Зенит" завершил выступление в Лиге Европы 01:15
В Горловке в результате обстрелов ВСУ погибли 2 человека, 6 получили ранения 01:00
СК зафиксировал попадание 14 снарядов на территорию Ростовской области 00:54
В ЕС согласовали дополнительные санкции против России 00:27
Сбербанк заявил, что продолжает работать в обычном режиме 00:26
Власти Украины не будут выпускать за пределы страны мужчин 18-60 лет 00:09
Постпредство РФ: Заявления ЮНЕСКО о ситуации на Украине выходят за рамки мандата организации 24.02.2022
Минтранс открыл горячую линию из-за закрытия аэропортов на юге РФ 24.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 06:31
Рубрика: Общество

Сахалинские власти помогут жителям ДНР и ЛНР

Текст: Дина Непомнящая

К сбору денег в помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которым пришлось покинуть свои дома из-за обстрелов, присоединились в Сахалинской области. Члены регионального правительства, сотрудники органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований окажут помощь пострадавшим.

Члены коллективов региональных и муниципальных органов власти на общих собраниях решили сделать добровольные пожертвования нуждающимся в размере однодневных зарплат. Средства, собранные на Сахалине, направят в единый гуманитарный центр в Ростовской области, который является федеральным оператором по оказанию гуманитарной помощи.

В Хабаровске начали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

"Люди, эвакуированные из Донбасса, остро нуждаются в еде, одежде и предметах быта", - напомнили в пресс-службе сахалинского правительства.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Украинские беженцы в России

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Посол РФ Антонов: Россия ответит на высылку российского дипломата из США
Путин рассказал Макрону о причинах спецоперации на Украине
ЦБ и кабмин окажут поддержку попавшим под санкции банкам
В крымском парламенте поблагодарили военных РФ за прорыв водной блокады
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших