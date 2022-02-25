Сахалинские власти помогут жителям ДНР и ЛНР

К сбору денег в помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которым пришлось покинуть свои дома из-за обстрелов, присоединились в Сахалинской области. Члены регионального правительства, сотрудники органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований окажут помощь пострадавшим.

Члены коллективов региональных и муниципальных органов власти на общих собраниях решили сделать добровольные пожертвования нуждающимся в размере однодневных зарплат. Средства, собранные на Сахалине, направят в единый гуманитарный центр в Ростовской области, который является федеральным оператором по оказанию гуманитарной помощи.

"Люди, эвакуированные из Донбасса, остро нуждаются в еде, одежде и предметах быта", - напомнили в пресс-службе сахалинского правительства.