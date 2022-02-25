В Сахалинской области сотрудника ГИБДД задержали по делу о взятках

В превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и получении взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ) обвинили должностное лицо ГИБДД ОМВД России по Томаринскому району Сахалинской области. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, по предварительной версии, сотрудник ГИБДД в августе 2021 года получил некую сумму денег от местного жителя, которому выдал водительское удостоверение без принятия экзаменов на знание правил дорожного движения и без проверки навыков вождения.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения на время следствия.