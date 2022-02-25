Расселение аварийного жилья в Прикамье идет с опережением

Правительство Пермского края под председательством главы региона Дмитрием Махониным подвело итоги и рассмотрело планы дальнейшего расселения аварийного жилья.

- По этому показателю Прикамье входит в пятерку лидеров в России. Это позволяет получать финансирование из федерального бюджета на расселение опережающими темпами. На 2022 год Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил нам выделение 7,8 миллиарда рублей. При этом в регионе действует своя программа переселения из домов, признанных аварийными уже после 1 января 2017 года. Это дает краю возможность более комплексно подходить к решению этой задачи, а значит, и к освобождению площадок для последующего строительства. За три года удалось переселить более 19 тысяч пермяков из порядка 29 тысяч квадратных метров жилья. До конца 2024 года предстоит расселить еще более 20,5 тысячи человек из всех домов, признанных аварийными до 2017 года, - отметил Дмитрий Махонин.

Он также акцентировал, что при этом необходимо ориентироваться не на 2024 год, а продолжать двигаться опережающими темпами.

- Важно помнить, что нужно не просто ликвидировать аварийку, а предоставить людям возможность переезжать в комфортное жилье. Поэтому темпы строительства нужно тоже сохранить, несмотря на повышение ипотечных ставок по кредитам и рост стоимости жилья, - резюмировал он.

По словам краевого министра строительства Андрея Колмогорова, в 2017 году уже была завершена программа расселения из жилфонда, признанного аварийным до 2012 года. За этот период было расселено порядка 170 тысяч квадратных метров. В конце 2018 года появился национальный проект "Жилье и городская среда", и по нему необходимо к 2024 году завершить расселение фонда, признанного аварийным до января 2017 года.

- К началу реализации нацпроекта в регионе насчитывалось свыше 471 тысяч квадратов аварийки, в котором проживало 32 тысячи человек. Жилфонд со временем продолжают признавать аварийным, и на сегодня в Прикамье расселению подлежит свыше 880 тысяч квадратных метров, в котором проживают более 50 тысяч человек, - отметил глава ведомства.

Также он сообщил, что в минувшем году в крае ликвидирован аварийный жилфонд площадью более 100 тысяч квадратов, в благоустроенные квартиры переехало порядка семи тысяч пермяков. В целом за год планировалось расселить 92,5 тысячи квадратных метров аварийки, фактический показатель составил 105 тысячи квадратов. В этом году минстрой рассчитывает ускорить темп.

Как сообщает пресс-служба главы региона, опережающие темпы расселения демонстрируют сразу восемь территорий региона. К 2021 году полностью ликвидировали аварийный жилфонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, Еловский, Куединский, Ординский, Сивинский, Юсьвинский, Березовский, Карагайский округа и Березники.

Учитывая опережающее федеральное финансирование, муниципалитеты должны уже сейчас выплачивать компенсации собственникам жилых помещений, которые стоят в программе на 2023, 2024 и 2025 годы.

В 2021 году запланировано строительство жилья в 14 муниципалитетах. К примеру, в Краснокамске возводятся два пятиэтажных дома, куда смогут заселиться 187 семей. В Барде в 2022 году также завершится строительство дома, 42 новые квартиры в нем будут предоставлены для переселения.

- Нужно ускорять темпы строительства для того, чтобы жители могли получить новое жилье в том же населенном пункте или даже в том же микрорайоне, где проживали ранее. Но если нет такой возможности, мы должны обеспечить условия, чтобы люди смогли купить его самостоятельно, выбирая квартиры в соседних территориях края. Главное - не заставлять людей ждать, а повышать качество и комфорт жизни прямо сейчас, - подчеркнул в завершении обсуждения Дмитрий Махонин.