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25.02.2022 17:19
Рубрика: Общество

В Тольятти прибыл первый поезд с переселенцами из Донбасса

Текст: Анна Шепелева (Самара)
В Тольятти прибыл первый поезд с вынужденными переселенцами из Донбасса, который ждали несколько дней. В регионе уже знали, что в вагонах больше половины из 266 человек - дети, сообщили в правительстве Самарской области.
Среди приехавших в Самарскую область переселенцев - мамы с детьми и пожилые люди. Фото: Правительство Самарской области Среди приехавших в Самарскую область переселенцев - мамы с детьми и пожилые люди. Фото: Правительство Самарской области
Среди приехавших в Самарскую область переселенцев - мамы с детьми и пожилые люди. Фото: Правительство Самарской области

На вокзале десятки волонтеров, председатель правительства региона, глава МЧС, позже в Самаре их встретит и мэр города. Организаторы отдают последние указания. Поименно называют пассажиров с инвалидностью, для них приготовили коляски. Для всех - пледы, потому что знают, что там, откуда приехали, уже тепло по-весеннему, а здесь все еще держатся ночные минусовые температуры.

Люди, выходившие из вагонов, настолько встревожены, что улыбки тут же сходят с лиц встречающих. Все немногословны. Суеты немного. Люди почти без вещей.

Казалось бы, самарцы ждали детей, но их так много, что старшие несут на руках младших. И все это без привычного детского требовательного "ма-ма". Как будто успели повзрослеть за эти несколько дней. Нет-нет, да и слышится от волонтеров обращение к пожилым - "не переживайте"… Но это уж так бывает, люди уже не там, но еще и не здесь. В пограничном состоянии. Легче станет, когда появится своя комната, кровать…

Большую часть прибывших первым составом переселенцев повезли на базу "Дубки" в Самаре. Сразу же на входе называли номера комнат и этаж. Среди первых просьб - есть ли Wi-Fi. Женщины не успели перешагнуть за порог своих комнат, как первым делом спешат сообщить мужьям, родным, оставшимся дома, что и у них теперь есть крыша над головой. Все оргвопросы оставили на потом. Сначала - выспаться.

Фото: Правительство Тульской области
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Накануне в "Дубках" добавили несколько пеленальных столиков, среди детей - шесть малышей первого года жизни. К месту вспомнили и решили подарить наборы для новорожденных (27 предметов), которые при выписке из роддома получают самарчанки за первенцев. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично заметил, что на столиках нет посуды. Так появились чашки и ложечки: попить чаю можно будет в любое время.

Днем людям дали sim-карты и теплые вещи, пригласили на ПЦР-тестирование, кому нужно - к врачу. Прямо в пунктах они смогут оформить единовременное соцпособие - 10 тысяч рублей. Здесь же им поможет и миграционная служба, юристы, предложат временные трудовые вакансии. Председатель правительства Виктор Кудряшов пообещал, что детей устроят в сады, организуют занятия для школьников. Будут даже экскурсии. И сразу же оговорился: "Люди вернутся домой, когда все успокоится, уверен, уже скоро…"

Впрочем, есть среди прибывших и такие, кто уже решил для себя остаться в России.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Украинские беженцы в России

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