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25.02.2022 08:18
Рубрика: Происшествия

В Уфе осудили мужчину, сбившего на электросамокате пенсионера

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

24-летний уфимец признан судом виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Катаясь на электросамокате, он наехал на 82-летнего пенсионера.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, произошло это в июне 2021 года недалеко от остановки "Фирма Мир". Подсудимый помог потерпевшему сесть на скамейку, а затем уехал. Прохожие вызвали пенсионеру скорую, врачи диагностировали у него закрытый перелом левой бедренной кости и ссадины левого плеча. Эксперты установили, что мужчине нанесен тяжкий вред здоровью.

Виновник инцидента явился в полицию на следующий день, в отношении него возбуждено уголовное дело. Подсудимый полностью признал свою вину, возместил моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

- Мировой суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала приговор в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, - сообщили в ведомстве.

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