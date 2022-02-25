В Уфе осудили мужчину, сбившего на электросамокате пенсионера

24-летний уфимец признан судом виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Катаясь на электросамокате, он наехал на 82-летнего пенсионера.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, произошло это в июне 2021 года недалеко от остановки "Фирма Мир". Подсудимый помог потерпевшему сесть на скамейку, а затем уехал. Прохожие вызвали пенсионеру скорую, врачи диагностировали у него закрытый перелом левой бедренной кости и ссадины левого плеча. Эксперты установили, что мужчине нанесен тяжкий вред здоровью.

Виновник инцидента явился в полицию на следующий день, в отношении него возбуждено уголовное дело. Подсудимый полностью признал свою вину, возместил моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

- Мировой суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала приговор в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, - сообщили в ведомстве.