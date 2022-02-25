"Россети Северный Кавказ" повышают качество снабжения Шелковского района Чечни

Управляемое "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" устанавливает 18 дополнительных комплектных трансформаторных подстанций в шести населенных пунктах Шелковского района Чечни.

Это позволит повысить качество электроснабжения более семи тысяч домовладений и 58 социально значимых объектов района. В числе учреждений повышенной важности - 25 школ, 28 детских садов и пять медучреждений.

Мероприятия выполняются в рамках реализации Программы снижения потерь, включающей внедрение "умной" системы учета электроэнергии и реконструкцию ветхих сетей. Так, специалисты подрядной организации уже установили 1,3 тысячи новых опор взамен дефектных, смонтировали около 90 километров самонесущего изолированного провода.

Работы проведены в населенных пунктах Шелковская, Каргалиновская, Гребенская, Червленная, Бурунское и Каршыга-Аул.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"