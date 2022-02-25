Из Пулково отменили более 200 рейсов на юг

Новости

Муфтий Крганов: Запад восемь лет игнорировал и игнорирует страдания людей Донбасса 13:50
Песков: Россия не меняет свои позиции, как бабочка 13:49
Песков объяснил отмену полетов на юге России 13:49
Песков заявил о неизбежности ответных мер на санкции Запада 13:48
Песков назвал решаемыми проблемы из-за санкций 13:47
Песков: Мы ждали скоординированного ответа Запада на спецоперацию на Украине 13:41
Лавров: Зеленский врет, когда говорит о нейтральном статусе Украины 13:40
Минск: "Белавиа" скорректировала расписание своих рейсов 13:37
Доследственная проверка проходит по факту инцидента на востоке Москвы 13:35
Из Крыма в Москву назначили дополнительные поезда 13:35
Главы МИД РФ и Индии обсудили ситуацию на Украине 13:23
Лукашенко возложил ответственность за происходящее на Украине на руководство этой страны 13:22
Пушилин: Войска ДНР и ЛНР выйдут на административные границы в течение нескольких дней 13:21
Жительница Донецка: Дефицита продуктов нет 13:14
Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж 13:12
Дочь экс-президента Казахстана слагает с себя полномочия депутата 13:04
Лукашенко прокомментировал ситуацию с ценами и ростом инфляции 12:55
В работе сервисов трех российских банков зафиксированы сбои 12:45
Матвиенко: Ответный пакет санкций готов, власти РФ знают слабые места Запада 12:44
В Ростовской области 9000 беженцев из Донбасса протестировали на COVID-19 12:38
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 12:33
В Москве задержали подозреваемых в убийстве футбольного агента 12:29
Пушилин: Гуманитарная помощь поступает из разных регионов России 12:26
Первый энергоблок БелАЭС будет остановлен в конце апреля 12:22
Глава ДНР пообещал снизить или отменить налоги 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 13:41
Рубрика: Экономика

Из Пулково отменили более 200 рейсов на юг

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербуг)

В петербургском аэропорту Пулково до 2 марта отменено более 200 рейсов в южном направлении и обратно, сообщает пресс-служба воздушной гавани Северной столицы.

В частности, не получится вылететь в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Липецк и Симферополь. Это связано с временной приостановкой работы аэропортов в этих городах по решению Минтранса.

В Пулково советуют пассажирам либо отложить поездку, либо добираться до вышеуказанных городов поездом.

Также не будут выполняться рейсы из Петербурга в Кишинев. Это связано с закрытием воздушного пространства Молдовы.

Самолеты из России не смогут летать и в Лондон, но, как уточнили в Пулково, из Петербурга в столицу Великобритании прямых рейсов не было. Пассажирам, у которых были билеты до Лондона с пересадкой в Москве, следует обратиться в офисы авиакомпаний.

Аэропорт Сочи вернулся к работе по штатному расписанию
В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
Двое учителей погибли в Горловке при обстреле ВСУ здания школы
Минобороны Франции: Ни у кого в Европе и США нет желания воевать с Россией
Зеленский пожаловался на "одиночество"
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19