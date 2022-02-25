Из Пулково отменили более 200 рейсов на юг

В петербургском аэропорту Пулково до 2 марта отменено более 200 рейсов в южном направлении и обратно, сообщает пресс-служба воздушной гавани Северной столицы.

В частности, не получится вылететь в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Липецк и Симферополь. Это связано с временной приостановкой работы аэропортов в этих городах по решению Минтранса.

В Пулково советуют пассажирам либо отложить поездку, либо добираться до вышеуказанных городов поездом.

Также не будут выполняться рейсы из Петербурга в Кишинев. Это связано с закрытием воздушного пространства Молдовы.

Самолеты из России не смогут летать и в Лондон, но, как уточнили в Пулково, из Петербурга в столицу Великобритании прямых рейсов не было. Пассажирам, у которых были билеты до Лондона с пересадкой в Москве, следует обратиться в офисы авиакомпаний.