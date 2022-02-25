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25.02.2022,  
12:06
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Корабли БФ отразили условный воздушный налет на Калининградскую область

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Более десяти кораблей Балтийского флота участвовали в плановой тренировке по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника в главной базе флота - Балтийске.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, учебные задачи вместе с морской авиацией отрабатывали экипажи корветов, малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков.

В тренировке участвовали также дежурные смены центров управления и корабельные расчеты постов противовоздушной обороны. По замыслу учения, подлет "вражеской" авиации к Балтийску выявили средства радионаблюдения. Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты начали прием и анализ данных по воздушной обстановке.

Операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, после чего самолеты условного противника были условно уничтожены расчетами корабельных зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов. Подобные тренировки проводятся на Балтийском флоте регулярно, подчеркнули в ведомстве.

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Морские пехотинцы Балтийского флота приступили к выполнению учебно-тренировочных прыжков с парашютом в Калининградской области. Более 300 морпехов совершают прыжки в различном диапазоне высот - от 600 до 1200 метров из военно-транспортных самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8 морской авиации флота. Одновременно высаживаются группы в количестве до 30 человек. На этих тренировках, которые продлятся до конца апреля, "черные береты" отрабатывают навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием.

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