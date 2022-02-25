В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности из-за усиления ветра

В Северной столице продлили "желтый" уровень погодной опасности до 21.00 25 февраля.

Как сообщили в администрации Петербурга, это связано с сильным ветром. Водителей и пешеходов просят быть осторожными.

По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, город на Неве оказался под влиянием очередного активного циклона из Северной Атлантики. Порывы южного ветра будут достигать 16-21 метра в секунду. Небо плотно закроет облачная спираль, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

При этом в Петербурге и Ленобласти сохранится теплая погода, воздух прогреется до +4 градусов.

Ветер, по прогнозу синоптика, стихнет только во второй половине дня 26 февраля. Вместе с этим прекратятся осадки и незначительно похолодает.