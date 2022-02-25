В Петрозаводске начали сбор вещей и продуктов для жителей Донбасса

В Петрозаводске на базе регионального отделения Народного фронта заработал волонтерский штаб для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Жители сразу начали приносить вещи.

У населения принимают товары по уходу за детьми, постельные принадлежности, средства гигиены, школьные предметы, одноразовую пластиковую посуду, продукты питания с длительным сроком хранения. Как рассказали корреспонденту "РГ" в штабе, некоторые люди не просто оставляют свою помощь, а рассказывают о знакомых, которые живут на Донбассе, поддерживают их.

Кроме того, на площадке Народного фронта прошла встреча с руководителями волонтерских и общественных организаций, представителями благотворительных фондов, которые также готовы включиться в работу по оказанию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской республик. Депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина добавила, что обсудили и вопросы координации действий, если в регион приедут жители ЛНР и ДНР. Это прием, размещение, оказание медицинской, правовой, психологической и другой помощи. Например, организация работы автоволонтеров, досуга детей и проведение мастер-классов.