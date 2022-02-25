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25.02.2022 17:18
Рубрика: Общество

В Президентской библиотеке впервые представили фото экспедиции Седова

Текст: Татьяна Сухановская
Сегодня в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга во время конференции "День Арктики" "Российская газета", Северный морской музей Архангельска при поддержке Президентской библиотеки открыли выставку "По следам экспедиции Георгия Седова на Северный полюс".

2022 год отмечен памятными датами, связанными с именем легендарного полярного исследователя: в мае исполнится 145 лет со дня рождения полярника, а в августе - 110 лет со дня отправки его экспедиции на судне "Святой Фока" из Архангельска к Северному полюсу. Выставка размещена на мультимедийных экранах Президентской библиотеки и продлится до конца марта.

В экспозиции впервые представлены уникальные свидетельства - цветные фотодиапозитивы Николая Пинегина, художника и писателя, биографа Седова, принимавшего участие в полярном походе. "Российская газета" прошла по следам Георгия Яковлевича на Новой Земле и в Архангельске: исторические фото дополняют современные снимки фотокорреспондента "Российской газеты" Николая Гернета, сделанные на полярном архипелаге, а также публикации на страницах "РГ" и журнала "Родина". В итоге в Президентской библиотеке сегодня можно не только пройти по маршруту седовцев, увидеть, как изменились арктические территории за 110 лет, но также разгадать тайны, связанные со знаменитым походом к Северному полюсу.

- Жизнь Георгия Седова, уроженца Донбасса, была историей преодоления. До 14 лет он не знал грамоты, голодал, а в старшем возрасте вынужден был преодолевать скептицизм окружающих, не веривших в то, что Седов станет офицером, - сказала на открытии выставки директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская. - 110 лет назад идею экспедиции не поддержало правительство Российской империи, зато в его мечту поверили простые люди, в сборе средств приняли участие жители Петербурга и Архангельска. История Седова стала легендой, как известно, она легла в основу книги Каверина "Два капитана". Подвигом Георгия Яковлевича Россия восхищалась 110 лет назад, а мы гордимся сегодня. Именно такие люди составляют честь и славу нашего отечества.

Отметим, что уникальные стеклянные диапозитивы были переданы Северному морскому музею Архангельска вдовой Николая Пинегина. Всего в этой золотой российской коллекции - 80 снимков:

Фото: Николай Гернет
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- Сегодня экспедицию Седова мы получили возможность впервые увидеть в цветном изображении, - отметил на церемонии директор Северного морского музея Евгений Тенетов.

В экспозиции - фотоизображения Георгия Седова, членов экспедиции, шхуны "Святой Фока". А также "космические" виды Новой Земли, ездовые архангельские и сибирские лайки, упряжки и даже "домашние" любимцы седовцев - белые медвежата, которых экспедиция позже доставила в Архангельск.

- Эти диапозитивы никогда не издавались и не выставлялись, - рассказывает Евгений Тенетов. - По итогу изучения коллекции мы решили издать книгу - большой альбом, в котором будут опубликованы диапозитивы, а также другие предметы из фондов музея. В частности, личные вещи участников экспедиции, среди которых, к примеру, будильник Пинегина, его картины и эскизы, жетон жертвователя экспедиции Седова. Буквально на днях мы дополнили нашу коллекцию и набором открыток, изданных комитетом по сбору средств для экспедиции.

Директор Северного морского музея Евгений Тенетов рассказал об издании альбома, посвященного экспедиции Седова. Фото: Президентская библиотека

По словам директора, получится практически полное издание всего, что связано с экспедицией Седова: книгу планируется издать к маю, когда будет отмечаться 145-летие Георгия Яковлевича.

- Я потрясена увиденным - для выставки выбрана прекрасная площадка, использованы современные технологии, - поделилась впечатлениями руководитель представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге Наталья Кадашова. - Это очень важно как для меня, так и для всех жителей Поморья: здесь, на выставке, испытываешь чувство гордости за свою родину, ведь именно из Архангельска стартовала экспедиция Георгия Седова и именно у нас, в Архангельске, эти уникальные снимки сегодня хранятся.

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