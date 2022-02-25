В Президентской библиотеке впервые представили фото экспедиции Седова

2022 год отмечен памятными датами, связанными с именем легендарного полярного исследователя: в мае исполнится 145 лет со дня рождения полярника, а в августе - 110 лет со дня отправки его экспедиции на судне "Святой Фока" из Архангельска к Северному полюсу. Выставка размещена на мультимедийных экранах Президентской библиотеки и продлится до конца марта.

В экспозиции впервые представлены уникальные свидетельства - цветные фотодиапозитивы Николая Пинегина, художника и писателя, биографа Седова, принимавшего участие в полярном походе. "Российская газета" прошла по следам Георгия Яковлевича на Новой Земле и в Архангельске: исторические фото дополняют современные снимки фотокорреспондента "Российской газеты" Николая Гернета, сделанные на полярном архипелаге, а также публикации на страницах "РГ" и журнала "Родина". В итоге в Президентской библиотеке сегодня можно не только пройти по маршруту седовцев, увидеть, как изменились арктические территории за 110 лет, но также разгадать тайны, связанные со знаменитым походом к Северному полюсу.

- Жизнь Георгия Седова, уроженца Донбасса, была историей преодоления. До 14 лет он не знал грамоты, голодал, а в старшем возрасте вынужден был преодолевать скептицизм окружающих, не веривших в то, что Седов станет офицером, - сказала на открытии выставки директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская. - 110 лет назад идею экспедиции не поддержало правительство Российской империи, зато в его мечту поверили простые люди, в сборе средств приняли участие жители Петербурга и Архангельска. История Седова стала легендой, как известно, она легла в основу книги Каверина "Два капитана". Подвигом Георгия Яковлевича Россия восхищалась 110 лет назад, а мы гордимся сегодня. Именно такие люди составляют честь и славу нашего отечества.

Отметим, что уникальные стеклянные диапозитивы были переданы Северному морскому музею Архангельска вдовой Николая Пинегина. Всего в этой золотой российской коллекции - 80 снимков:

- Сегодня экспедицию Седова мы получили возможность впервые увидеть в цветном изображении, - отметил на церемонии директор Северного морского музея Евгений Тенетов.

В экспозиции - фотоизображения Георгия Седова, членов экспедиции, шхуны "Святой Фока". А также "космические" виды Новой Земли, ездовые архангельские и сибирские лайки, упряжки и даже "домашние" любимцы седовцев - белые медвежата, которых экспедиция позже доставила в Архангельск.

- Эти диапозитивы никогда не издавались и не выставлялись, - рассказывает Евгений Тенетов. - По итогу изучения коллекции мы решили издать книгу - большой альбом, в котором будут опубликованы диапозитивы, а также другие предметы из фондов музея. В частности, личные вещи участников экспедиции, среди которых, к примеру, будильник Пинегина, его картины и эскизы, жетон жертвователя экспедиции Седова. Буквально на днях мы дополнили нашу коллекцию и набором открыток, изданных комитетом по сбору средств для экспедиции.

Директор Северного морского музея Евгений Тенетов рассказал об издании альбома, посвященного экспедиции Седова. Фото: Президентская библиотека

По словам директора, получится практически полное издание всего, что связано с экспедицией Седова: книгу планируется издать к маю, когда будет отмечаться 145-летие Георгия Яковлевича.

- Я потрясена увиденным - для выставки выбрана прекрасная площадка, использованы современные технологии, - поделилась впечатлениями руководитель представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге Наталья Кадашова. - Это очень важно как для меня, так и для всех жителей Поморья: здесь, на выставке, испытываешь чувство гордости за свою родину, ведь именно из Архангельска стартовала экспедиция Георгия Седова и именно у нас, в Архангельске, эти уникальные снимки сегодня хранятся.