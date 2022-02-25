В Адыгее обсудили организацию соцподдержки беженцев, прибывших из ДНР и ЛНР

Исполняющий обязанности премьер-министра Адыгеи Анзаур Керашев провел оперативное совещание по вопросам организации социальной поддержки граждан, вынужденно покинувших территорию ЛНР и ДНР в экстренном порядке и прибывших на территорию Республики Адыгея.

Основным вопросом повестки дня стало обеспечение оперативного межведомственного взаимодействия по организации предоставления материальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины в экстренном массовом порядке, в размере 10 тысяч рублей на каждого.

"Выработан единый алгоритм действий от поступления обращения на единый номер "112" до передачи сформированных списков получателей выплаты в министерство труда и социального развития Ростовской области, которое является уполномоченным органом на выплату данной материальной помощи", - сообщили в профильном ведомстве.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о поддержке признания независимости Луганской и Донецкой областей.

"Всецело поддерживаю признание независимости ДНР и ЛНР. Уверен, это позволит принести мир на землю Донецкой и Луганской народных республик, - написал глава республики в своем аккаунте в "Инстаграму". - Проводим благотворительную акцию в помощь жителям ЛНР и ДНР. Благодаря неравнодушным гражданам оперативно сформировали более 12 тонн гуманитарного груза".