Челябинского преподавателя осудили за взятки на 1,7 миллиона рублей

Сегодня апелляционная инстанция Челябинского областного суда вынесла решение по уголовному делу бывшего завкафедрой УралГУФК, обвиняемого в получении взяток от студентов. Приговор вступил в законную силу.

- Установлено, что осужденный с 2013 по 2020 год получил от студентов университета более 1,7 миллиона рублей за сдачу экзаменов и зачетов без фактического присутствия на сессиях, посещения теоретических и практических занятий, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева.

Ранее преподавателю было назначено наказание в виде четырех с половиной лет в колонии общего режима. И вышестоящий суд его утвердил. Действия его квалифицированы по статье о взятках в значительном и крупном размерах, предусматривающей наказание на срок от семи до 12 лет.

Стоит отметить, что сам преподаватель в силу возраста и состояния здоровья просил заменить ему наказание на условное. Однако его апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения.