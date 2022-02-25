Энергетики повысят надежность электроснабжения двух больниц в Югре

"Россети Тюмень" приступили к реконструкции подстанции 110 кВ "Восток". Питающий центр задействован в схеме энергоснабжения почти 14 тысяч жителей и двух больниц города Нижневартовска. На повышение надежности электроснабжения потребителей компания направит порядка 198 млн рублей.

Реконструкция питающего центра будет выполнена в рамках инвестиционной программы "Россети Тюмень". Энергокомпания смонтирует новое закрытое распределительное устройство 10 кВ, оснащенное высокотехнологичным оборудованием. На энергообъекте появятся автоматизированные системы управления технологическими процессами, вместо электромеханических реле будут установлены современные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, а взамен простых электронных счетчиков - многофункциональные приборы контроля и учета электроэнергии "BINOM 3". В результате установки современного оборудования энергетики получат возможность дистанционно контролировать работу распределительного устройства. В диспетчерский пункт нижневартовского филиала "Россети Тюмень" будет поступать около 1 000 сигналов телеметрии.

Кроме того, для выявления скрытых дефектов контактных соединений нижневартовские специалисты впервые внедрят систему непрерывного контроля токопроводящего оборудования. Элементы системы будут установлены в каждой ячейке комплектного распределительного устройства.

Энергетики планируют завершить все работы до конца 2022 года. Модернизация объекта позволит повысить надежность электроснабжения 14 тысяч жителей Нижневартовска, а также социально-значимых объектов города.

Справка

Компания "Россети" - оператор электрических сетей в России - является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Сайт компании - www.te.ru.

Пресс-релиз предоставлен компанией "Россети Тюмень"