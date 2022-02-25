Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 29.11.2021 № 841 "Об утверждении образцов форменного обмундирования, знаков различия и отличия, порядка ношения форменного обмундирования должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного охотничьего контроля (надзора)"

Зарегистрирован 22.02.2022 № 67433

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 24.02.2022 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Россельхознадзора от 10.04.2009 № 188 "Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и отличия и порядка ношения форменной одежды должностными лицами специально уполномоченных государственных органов субъектов Российской Федерации по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания" (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2009, регистрационный № 14389).