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Рубрика: Происшествия

С 2014 года возбуждено 481 уголовное дело по событиям на Украине

Текст: Наталья Козлова
Александр Бастрыкин в Ростовской области провел оперативное совещание. Обсудили преступления, совершенные ВСУ против мирного населения ДНР и ЛНР. Дети, эвакуированные из Донбасса, смогут учиться в кадетских корпусах.

На него пригласили сотрудников следственной группы, которые работают по таким делам, представителей Главного управления криминалистики СК, а также следственных управлений СК по Ростовской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской областям и ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю.

Фото: СК РФ
Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели двух человек в ЛНР

Бастрыкин выслушал подчиненных, которые рассказали о расследовании уголовных дел, возбужденных после прямых попаданий украинских снарядов на территорию Российской Федерации, о проведенных в рамках расследования допросах граждан, прибывших из ДНР и ЛНР. Кроме того, обсуждалась ситуация на приграничных территориях, где зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ.

Заместитель руководителя управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, доложил, что с 2014 года возбуждено 481 уголовное дело о событиях на Украине и Донбассе. В числе фигурантов - представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, а также представители силовых структур Украины. По этим делам к ответственности привлекаются 180 человек.

Уточнили на совещании цифры - во время вооруженного конфликта на Донбассе ранения получили не менее 5,5 тыс. мирных жителей, погибли более 2,6 тыс. граждан, уничтожено более 2,2 тыс. объектов инфраструктуры. Главной причиной жертв среди гражданского населения стали обстрелы со стороны правительственных сил Украины из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого вооружения.

За весь период следствия допрошены более 146 тыс. человек, признаны потерпевшими более 22 тыс. человек, в том числе порядка 2,4 тыс. несовершеннолетних. На сегодняшний день зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области. По этим фактам СК России возбуждены уголовные дела.

Бастрыкину подчиненные доложили результаты расследования возбужденных за последнее время уголовных дел. Рассказали об итогах осмотров мест происшествий и изъятых частей разорвавшихся украинских снарядов. Назначены и проводятся взрывотехнические судебные экспертизы. Установлено, что выстрелы были произведены с участка, подконтрольного Украине.

Главу СК России проинформировали о том, что, по данным на 24 февраля 2022 года, более 105 тысяч человек прибыли из Донбасса в Россию, свыше 6 тысяч - только на территорию Ростовской области. О работе с беженцами доложил и.о. руководителя следственного управления по Ростовской области С.Ю. Ковалев. Всем оказана помощь, дети направлены в детские сады и школы. Офицеры СК России допрашивают прибывших, устанавливаются все факты совершения против них преступлений. Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний, в том числе - оперативно завершить расследования.

Судебный процесс над украинскими военными преступниками, жертвами которых стали мирные граждане, в том числе женщины и дети, обязательно должен состояться.

Отдельно Бастрыкин говорил о защите прав детей. Он поручил всем образовательным учреждениям СК России, в том числе кадетским корпусам и классам, подготовиться для принятия на обучение несовершеннолетних, прибывших из Донбасса. Кроме этого, он указал на необходимость проработки вопроса с атаманом Всероссийского казачьего общества Н.А. Долудой о возможности принятия прибывших из ЛНР и ДНР детей на обучение в казачьи корпуса.

Затем глава СК России посетил пункт временного размещения беженцев. Бастрыкин лично пообщался с людьми. Он расспросил их о качестве организованных условий, выслушал вопросы, на которые подробно ответил. Председатель СК России обратился к людям с просьбой помочь российскому следствию и дать весь объем показаний для формирования доказательственной базы. "Мы знаем имена преступников, с 2014 года мы расследуем уголовные дела, но в суде нужны доказательства, поэтому необходимы сведения от вас. Также я поставил задачу подчиненным оказывать вам всю необходимую помощь", - заверил А.И. Бастрыкин.

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